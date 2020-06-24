Apartmandaki yangını izleyen meraklılar sosyal mesafeyi unuttu

Yangın yayılırken dumanlar apartmanın merdiven boşluğunu sardı. Dumanları fark eden apartman sakinleri binayı tahliye ederken telaş içerisinde maske takmayı da ihmal etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Apartmanın 3'üncü katında mahsur kalan 2 vatandaş ise itfaiye erleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

