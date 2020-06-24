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Ayberk derede kayboldu, dedesinin kalbi dayanmadı

'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan (14) için arama çalışması başlatıldı. Haberi alan Ayberk'in anne ve babası fenalaşırken, kalp krizi geçiren dedesi tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 20:12 ABONE OL
Ayberk derede kayboldu, dedesinin kalbi dayanmadı

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. , 4 arkadaşıyla serinlemek için köydeki dereye girdi.

Ayberk derede kayboldu, dedesinin kalbi dayanmadı

Bir süre arkadaşlarıyla suda vakit geçiren Ayberk, dere içindeki bir kaya parçasının üzerine çıktı. Üzerine çıktığı kaya parçasından dengesini kaybederek suya düşerek çırpınmaya başlayan , bir süre sonra gözden kayboldu.

Ayberk derede kayboldu, dedesinin kalbi dayanmadı

Arkadaşlarının haber vermesiyle köylüler, derede arama çalışması başlattı. Kısa sürede gelen AFAD, jandarma ve Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de suda Ayberk'i bulmak için çalışma başlattı. Dalgıçların başlattığı arama çalışması devam ediyor.

Ayberk derede kayboldu, dedesinin kalbi dayanmadı

ANNE VE BABASI FENALAŞTI, DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alır almaz dere kenarına gelen Ayberk'in babası Gökhan Topçu ve annesi Çiğdem Topçu'yu ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Ayberk derede kayboldu, dedesinin kalbi dayanmadı

Haberi köydeki evinde alan dede Asım Topçu, kalp krizi geçirdi.

Ayberk derede kayboldu, dedesinin kalbi dayanmadı

Asım Topçu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayberk derede kayboldu, dedesinin kalbi dayanmadı
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Ayberk derede kayboldu, dedesinin kalbi dayanmadı
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