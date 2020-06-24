Başhekim, doktora tecavüz etti iddiası

Kırklareli'de özel bir hastanenin başhekiminin, aynı hastanedeki kadın doktora tecavüz ettiği iddia edildi. Olay, 30 Mayıs gecesi Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Dehşet verici olayın ayrıntıları kadın doktorun emniyetteki ifadelerinde ortaya çıktı. Kadın doktor, nöbetçi olduğu saatte A.Ç.'nin kendisine rahatlatması için bir ilaç verdiğini ve zorla alkol içirdiğini, baygınlık geçirince de kendisini sedyeye yatırarak defalarca tecavüz ettiğini söyledi. İddialar üzerine Başhekim Dr. A.Ç. savcılık kararıyla tutuklandı.