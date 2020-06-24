Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başhekim, doktora tecavüz etti iddiası

Başhekim, doktora tecavüz etti iddiası

Giriş Tarihi: 24.6.2020 ABONE OL
Başhekim, doktora tecavüz etti iddiası
Kırklareli'de özel bir hastanenin başhekiminin, aynı hastanedeki kadın doktora tecavüz ettiği iddia edildi. Olay, 30 Mayıs gecesi Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Dehşet verici olayın ayrıntıları kadın doktorun emniyetteki ifadelerinde ortaya çıktı. Kadın doktor, nöbetçi olduğu saatte A.Ç.'nin kendisine rahatlatması için bir ilaç verdiğini ve zorla alkol içirdiğini, baygınlık geçirince de kendisini sedyeye yatırarak defalarca tecavüz ettiğini söyledi. İddialar üzerine Başhekim Dr. A.Ç. savcılık kararıyla tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başhekim, doktora tecavüz etti iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA