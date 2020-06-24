BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta olduğu gibi BİM aktüel ürünler kataloğu yine büyük indirimleri ile dikkat çekiyor. 26 Haziran tarihi itibarıyla mağazalarda birbirinden farklı birçok ürün bulunuyor. Cuma günleri raflarını yenileyen mağaza zinciri hem uygun fiyatlı hem de kaliteli alışveriş fırsatını müşterilerine sunuyor. Bu kapsamda şimdiden katalogda yer alan ürünler merak ediliyor. Peki, 26 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler indirimleri!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA DEV FIRSAT MÜŞTERİLERİNİ BEKLİYOR…

BİM 26 Haziran aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...