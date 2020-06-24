BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta olduğu gibi BİM aktüel ürünler kataloğu yine büyük indirimleri ile dikkat çekiyor. 26 Haziran tarihi itibarıyla mağazalarda birbirinden farklı birçok ürün bulunuyor. Cuma günleri raflarını yenileyen mağaza zinciri hem uygun fiyatlı hem de kaliteli alışveriş fırsatını müşterilerine sunuyor. Bu kapsamda şimdiden katalogda yer alan ürünler merak ediliyor. Peki, 26 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler indirimleri!
BİM 26 Haziran aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...
Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL
Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL
Ayak Masaj Aleti 119 TL
Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL
Dijitsu Vantilatör 119 TL
Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL
Kumtel Mini Fırın 159 TL
Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL
Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL
Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL
Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL
Premium Ütü Masası 159 TL
Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL
Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL
Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL
Güral Porselen Şık Tatlı Seti 69,90 TL
Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı Takımı 59,90 TL
Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL
Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL
Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL
Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL
Cam Işıklı Kettle 99,90 TL
Arnica Blender Seti 159 TL
Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL
Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL