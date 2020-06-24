Bu da evlat vahşeti! Babasını döve döve öldürdü

İstanbul Eyüpsultan'da gece 03.30 sıralarında Jandarma ihbar hattına bir telefon geldi. Arayan kişi öz babasını öldürmeye çalışan bir kişinin olduğunu iddia etti.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adrese gittiğinde sivil bir araç içerisinde ihbarda bulunan Esra A., Yüksel A. ve Rabia Özlem A. ile arka koltukta yaralı vaziyette yatan 63 yaşındaki Sadık A. ile karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Sadık A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın gerçekleştiği adrese geçen ekipler evde bulunan halı ve kanepede kanlar olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tamamlanan soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'ca olayla ilgili iddianame düzenledi.

İddianamede, Sadık A.'nın öz oğlu Selçuk A. tarafından öldürüldüğü belirtildi. Selçuk A.'yı ise eşi Esra A.'nın ihbar ettiği kaydedildi. Maktulün gelini Esra A.'nınher şeyi detaylarıyla ifadesinde anlattığı belirtildi.

Esra A. ifadesinde, eşi Selçuk A.'nın saat 03.00 civarında geldiğini, pantolonunun yırtık olduğunu ve dizinde bir yara bulunduğunu, moralinin bozuk olduğunu, sehpayı iki üç defa yumrukladığını kaydetti. Olay çıkacağını düşündüğü için ölen kayın pederinin kardeşi olan Yüksel A.'yı aradığını, o sırada eşinin babasının odasına yönelerek seslendiğini, babasının uyanarak salona geldiğini belirtti.

Şüpheli Selçuk A.'nın babasına, "Sen niye konuşuyorsun, ben sana dedikodu yapma demedim mi?" şeklinde söylemde bulunduğunu, babasının da "Ben bir şey demedim yalan söylüyorlar" şeklinde karşılık verdiğini söyledi. Eşinin tutumundan kaynaklı kendisinin araya girip engellemeye çalıştığını ama şüpheli Selçuk A.'nın kendisini iterek uzaklaştırdığını ifade etti.

ALKOLLÜYDÜ, ÖZ BABASINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Çocuklarına zarar gelmemesi için onları evden çıkardığını, o sırada camdan gördüğü kadarıyla şüpheli Selçuk A.'nın kayınpederine yumruk attığını, Sadık A.'nın kaçmaya çalıştığını gördüğünü belirtti. Ancak çocukları evden çıkarıp tekrar eve girdiğinde kayınpederinin kanepenin üzerinde olduğunu, halının ve kanepenin kanlar içerisinde bulunduğunu gördüğünü ifade etti.

Esra A., eşinin tokat ve yumruk attıktan sonra kayınpederinin yere düştüğünü ve sonra tekmelendiğini gördüğünü beyan etti. Ancak eşinin alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini ileri sürdü.

ŞÜPHELİ "BABAMI ÖLDÜRME KASTIM YOKTU" DEDİ

Yol kenarında yarı çıplak halde bulunarak gözaltına alındığı belirlenen Şşüpheli ise ifadesinde, olay günü evden çıkarken tartışma yaşadığını, sonra alkol aldığını, ardından eve geldiğinde babasıyla tartışmaya başladığını ama tam hatırlamadığını ve pişman olduğunu babasını öldürme kastı olmadığını ifade etti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Şüpheli Selçuk A. çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.. Tutuklu şüphelinin "Üstsoy'dan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılması talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.