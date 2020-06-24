Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Davaro filminin hortum sahnesi Esenyurt’ta gerçek oldu

Davaro filminin hortum sahnesi ’ta gerçek oldu

'ta dün etkili olan şiddetli yağmurda ve 'in başrollerini paylaştığı Davaro filminin hortum sahnesi gerçek oldu. Sel sularının bastığı bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini çıkararak yardım istediğini gören bir kişi, Davaro filminden esinlenerek yardım isteyen kişiye hortum uzatarak nefes alıp hayatta kalmasını sağladı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 10:31 Son Güncelleme: 24.6.2020 10:43 ABONE OL
Davaro filminin hortum sahnesi Esenyurt’ta gerçek oldu

Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Öte yandan su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Mahsur kalan vatandaş, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yaşanılanların ardından yardım isteyen Murat Coşkun'u hortum yardımı ile hayatta tutan Abdullah Karçik yaşanılan dehşet anlarını anlattı. Derenin taşması ile sel sularının sokağa geldiğini belirten Karçik, "Ben de bunun üzerine sokak üzerine geldim. Murat arkadaşımız içeriden eşyalarını kurtarmak için evine girdi. Sel suları direkt buraya geldi. Arkadaşımız kapıyı açamadı.

Esenyurt'ta ölümden hayata uzanan el: Vatandaşların sel sularında verdiği mücadele böyle görüntülendi | Video

PENCEREDEN YARDIM İSTİYOR

Kapıdan dışarı çıkamayınca baktık ki pencereden yardım istiyor. Aklıma fikir Kemal Sunal ve Şener Şen'in filminden geldi. Oradaki hortum sahnesi üzerine harekete geçtim. Hortumu ağzına soktuk. Oradan nefes aldı. Biz daha sonra demiri kırdık. Dışarıdan çıkınca hastaneye götürdük" dedi.

Esenyurt sel felaketinden yeni görüntü: Sel suyu iş yerini böyle bastı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Davaro filminin hortum sahnesi Esenyurt’ta gerçek oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA