Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!

Düğün salonları ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Düğün sahibi olan aileler ve düğün salonu işletmecileri tarafından uzun süredir araştırılan 'düğün salonları ne zaman' açılacak sorusu, normalleşme takvimi ile yanıt bulmuştu ancak düğün düzeni ve uyulması gereken kurallara ilişkin henüz bir bilgi yoktu. İçişleri Bakanlığı, 24 Haziran tarihinde yayımladığı genelge ile, kuralları kamuoyu ile paylaştı. Peki, düğün salonlarında hangi kurallara uyulması gerekiyor? İşte , genelgeye ilişkin detaylar...

DAMAT VE GELİN DIŞINDA...

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek.

Genelgeye göre; düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak.