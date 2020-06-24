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ne zaman açılacak? düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!

Aylar sonra yeniden hizmete açılıyor! Normalleşme süreci ile birlikte corona virüsü kısıtlamaları da yerini tedbire bıraktı ve düğün salonlarındaki yasak da kalktı. Birçok düğün sahibi ve düğün salonu işletmecisi tarafından merakla araştırılan 'düğün salonları ne zaman açılacak sorusu, normalleşme takvimi ile yanıt bulmuş oldu. Son olarak, , düğün salonlarında uyulması gereken kurallara ilişkin yeni bir genelge yayımladı. İşte, düğün salonlarının açılacağı tarih ve uyulması gereken kurallar...

Giriş Tarihi: 24.6.2020 14:12 Son Güncelleme: 24.6.2020 14:13 ABONE OL
Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!

ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Düğün sahibi olan aileler ve düğün salonu işletmecileri tarafından uzun süredir araştırılan 'düğün salonları ne zaman' açılacak sorusu, normalleşme takvimi ile yanıt bulmuştu ancak düğün düzeni ve uyulması gereken kurallara ilişkin henüz bir bilgi yoktu. , 24 Haziran tarihinde yayımladığı genelge ile, kuralları kamuoyu ile paylaştı. Peki, düğün salonlarında hangi kurallara uyulması gerekiyor? İşte , genelgeye ilişkin detaylar...

DAMAT VE GELİN DIŞINDA...

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek.
Genelgeye göre; düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak.
Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!

Düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!

Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.

Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacak.

Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!
Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler tercih edilecek.
Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!
Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!
Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!
Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!
Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!
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Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonları kurallarına ilişkin genelge yayımladı!
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