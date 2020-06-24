Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...

13 AYRI BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI



Soruşturma kapsamında 13 ayrı bilirkişi, rapor hazırladı.11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapıldı. 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan oluşan HTS kayıtları (telefon kaydı) incelendi. Soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemesi sırasında bazı şüphelilerin 'fuhşa teşvik' suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi üzerine soruşturma bu iddialarla ilgili olarak da genişletildi.



6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI



Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında dün kasten öldürme suçundan H.K ve Ö.K., fuhşa teşvik suçundan H.S., H.Ö., M.Y., kasten öldürme ve fuhşa teşvik suçlarından da D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.



