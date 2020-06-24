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cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...

Geçtiğimiz yıl 'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Yılmaz'ı arama çalışmalarında ceset parçaları bulunmuş ve yapılan DNA testinde cesedin minik kıza ait olduğu belirlenmişti. Kan donduran cinayete ilişkin soruşturmada dün 6 kişi gözaltına alınmıştı. Atv ekranlarında yayınlanan 'da da gündeme gelen olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Aralarında çocuğun annesi Sevcan Kurnaz'ın da bulunduğu 17 kişinin ifadesi alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 14:12 Son Güncelleme: 24.6.2020 14:23 ABONE OL
Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...

'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan, bölgede bulunan kafatası ile kemik parçalarının yapılan DNA testi ile kendisine ait olduğu tespit edilen 1,5 yaşındaki 'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin sorguları sürüyor. Soruşturma kapsamında savcılık, üvey dede Nuri Kurnaz'ın ardından anne Sevcan Kurnaz ve 16 kişinin daha ifadesine başvurdu.

Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs 2019'da evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve dronla taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı da su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs 2019'da, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken Ecrin'in kaybolduğu eve 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...

Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı. Minik Ecrin'in kayıp ayakkabısının diğer teki de bulundu.

Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...

KEMİKLER ECRİN'E AİT ÇIKTI

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili titiz bir soruşturma başlatıldı. Kafatası ve kemik parçalarının, yapılan DNA incelemesi sonucunda 'a ait olduğu tespit edildi.

Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...

13 AYRI BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında 13 ayrı bilirkişi, rapor hazırladı.11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapıldı. 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan oluşan HTS kayıtları (telefon kaydı) incelendi. Soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemesi sırasında bazı şüphelilerin 'fuhşa teşvik' suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi üzerine soruşturma bu iddialarla ilgili olarak da genişletildi.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında dün kasten öldürme suçundan H.K ve Ö.K., fuhşa teşvik suçundan H.S., H.Ö., M.Y., kasten öldürme ve fuhşa teşvik suçlarından da D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...

17 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Şüphelerin jandarmadaki sorgusu devam ederken, ayrıca 17 kişi de ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve savcılığa getirildi. İfade vermek üzerine jandarma tarafından adliyeye getirilenler arasında 'ın annesi Sevcan Kurnaz da yer aldı. Kurnaz'ın adliyeye kucağındaki 1 yaşındaki çocuğu ile birlikte gelmesi dikkat çekti. Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Kurnaz, ardından adliyeden ayrıldı. Kurnaz'ın, daha sonra Vezirköprü'den ayrılarak Bartın'daki ailesinin yanına gittiği belirtildi.

Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...
Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...
Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...
Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...
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Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! Annesinin ifadesi alındı...
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