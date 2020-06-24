Emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?

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Emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak? ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı miktarı kaç TL?

Haziran Ayı’nın sonuna yaklaşmamızda birlikte memur maaşı miktarı ve emekli maaşı zam oranı da milyonlarca emekli vatandaş ve memurlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu ayın başında oranları belli olmuş ve bu oranlar emekli maaşı zam miktarına ilişkin ipuçları vermişti. Peki, emekli ve emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak? İşte ve Bağkur emeklilerinin Enflasyon ve TÜFE tahminine göre alacakları emekli maaşı zam oranları…

Giriş Tarihi: 24.6.2020 10:40 Son Güncelleme: 24.6.2020 11:06 ABONE OL
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?

Emekli maaşı yıl ortası zammı için geri sayım başladı. Emekli maaşı artacağı için, hesaplanan ek ödemelerdeki %4 oranına göre ödenen para da yükselecek. İlk altı aylık ve haziran ayı TÜFE tahminine göre emekli maaşı artış oranı %5,09 olacak. Peki ve Bağkur emeklileri için maaş miktarı ne kadar artacak? İşte emekli maaşı miktarı ve enflasyon oranlarına ilişkin detaylar...

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI

Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Bu durumda maaşlar da yüzde 5.09 artacak. Bu, gelirlerde 90 ile 320 liraya varan artış getirecek.

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?

EN ÇOK 6 BİN 590 TL
Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan 'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak.

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
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Emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve BağKur'lular için 2020 Temmuz emekli maaşı zam miktarı kaç TL?
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