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Engelli numarası yapan dilenci, ekipleri görünce yürümeye başladı

'ın merkez ilçesi Antakya'da koltuk değneği ile engelli gibi davaranıp duygu sömürüsüyle vatandaşlardan para toplayan dilenci, zabıta ve polisler tarafından suçüstü yakalandı. Ekipleri gören dilenci bir anda koltuk değneklerini bırakıp yürüyerek uzaklaşmaya çalıştı. Zabıta memurları şahsa cezai işlem uyguladı

İHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 17:26 Son Güncelleme: 24.6.2020 17:39 ABONE OL
Engelli numarası yapan dilenci, ekipleri görünce yürümeye başladı

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendine engelli süsü veren ve duygu sömürüsü yapan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Engelli numarası yapan dilenci, ekipleri görünce yürümeye başladı
Engelli numarası yapan dilenci, ekipleri görünce yürümeye başladı

Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bankaların önünde kendine engelli süsü vererek dilenen şahıs suçüstü yakalandı.

Engelli numarası yapan dilenci, ekipleri görünce yürümeye başladı

Duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.

Engelli numarası yapan dilenci, ekipleri görünce yürümeye başladı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 1. Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve emniyet müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından şahıs, gerekli cezai işlemler uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

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Engelli numarası yapan dilenci, ekipleri görünce yürümeye başladı
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