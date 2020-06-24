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'ta mucize kurtuluş; hortumla kurtarılan adam o anları anlattı

Dün İstanbul'da yaşanan sağanakta birçok evi su bastı. 'ta da bodrum katta yaşayan bir vatandaş, mahalleli tarafından kurtarıldı. Pencereden eli görünen adama mahalleli hortum uzatarak nefes almasını sağladı. Hayatının şokunu yaşayan adam, bugün mucize kurtuluşu gazetecilere anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 09:30 Son Güncelleme: 24.6.2020 10:30 ABONE OL
Esenyurt'ta mucize kurtuluş; hortumla kurtarılan adam o anları anlattı

Esenyurt'ta sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. O evlerden birinde muciye imza atıldı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da suya gömülen bodrum katta hortumla boğularak ölmekten mucizevi kurtuluş anları kamerada | Video

VATANDAŞLAR ELİNİ GÖRÜP KURTARDI

Su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar, mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü. Mahsur kalan kişiyi kurtaranlardan bir kişi, "Tek yaşıyordu. Hortumla nefes aldı, sonra kurtardık" dedi.

İstanbul'da suya gömülen bodrum katta hortumla boğularak ölmekten mucizevi kurtuluş anları kamerada | Video

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Esenyurt'ta mucize kurtuluş; hortumla kurtarılan adam o anları anlattı
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