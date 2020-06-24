Göle elektrik verip balıkları katlettiler

Edirne'de Uzunköprü ilçesine bağlı Küçük Danişment Köyü sakinleri, önceki sabah gölde kocaman balıkları su üstünde veya karaya vurmuş halde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Zehirden şüphelenen köylüler jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma gölde kaçak balık avlayanları yakalamak için çalışma başlattı. Köylüler ise bazıları bir insan boyunu aşan balıkları yakalamak için göle elektrik verilmiş olabileceğini belirterek şoka uğrayan balıkların su üstüne ve karaya vurduklarını ancak kaçakçıların balıkları alamadan olay yerinden kaçtıklarını söyledi.