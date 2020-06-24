Hacı adaylarının kayıt ücretleri iade edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin, "2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir" açıklamasında bulundu.Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı belirtildi. Bu kapsamda, 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile bu yıl hac ibadetini yerine getirecek 83 bin 430 kişinin isimlerinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, 13 Ocak'tan itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtların yapıldığı anımsatıldı. Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu çerçevede, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir."Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafeye dikkat ederek camileri bugün sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıldığını bildirdi. Erbaş, Twitter hesabından, "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın (bugün) sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" bilgisini verdi.