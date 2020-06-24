Hırsızlık çetesi, 'işleri' yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş

Hırsızlık olayları, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi ve Kepez ilçesinin Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si yabancı uyrukluya ait 4 evden 20 bin lira ve telefon çalınmasının ardından harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin, Diyarbakır'dan gelen sosyal medya fenomeni Bünyamin Ertekin (20) ile İstanbul'dan gelen arkadaşları İbrahim Kurt (18)., Y.E. (22) ile Azat Bıldırcın (19) olduğunu tespit etti.