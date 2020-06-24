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çetesi, 'işleri' yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş

İnanılır gibi değil. Böylesi ancak filmlerde olur denilecek olay Antalya'da yaşandı. Aralarında sosyal medya fenomeninin de bulunduğu çetesi yakayı ele verdi. Çetenin, 'işlerinin' yolunda gitmesi için dilenciye çaldıkları paradan kişi başı 50'şer lira para verdiği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 11:23 Son Güncelleme: 24.6.2020 11:49 ABONE OL
Hırsızlık çetesi, 'işleri' yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş

Antalya'da, 4 evden yaklaşık 20 bin lira ve telefon çalan, 1'i sosyal medya fenomeni 4 kişi, yakalandı. Şüphelilerin, işlerinin yolunda gitmesi için çaldıkları dilenciye paradan kişi başı 50'şer lira verdikleri ortaya çıktı.

Hırsızlık çetesi, 'işleri' yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş

olayları, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi ve Kepez ilçesinin Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si yabancı uyrukluya ait 4 evden 20 bin lira ve telefon çalınmasının ardından harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin, Diyarbakır'dan gelen sosyal medya fenomeni Bünyamin Ertekin (20) ile İstanbul'dan gelen arkadaşları İbrahim Kurt (18)., Y.E. (22) ile Azat Bıldırcın (19) olduğunu tespit etti.

Hırsızlık çetesi, 'işleri' yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş

DİLENCİYE PARA VERMİŞLER

Operasyon düzenleyen ekipler, Ertekin'i lüks otelde, 3 arkadaşını ise başka adreste yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası ifadeleri alınmak üzere Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından 4 şüphelinin, işlerinin yolunda gitmesi için çaldıkları paradan dilenciye kişi başı 50'şer lira verdikleri ortaya çıktı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.E., serbest bırakılırken, Bünyamin Ertekin, İbrahim Kurt ve Azat Bıldırcın ise tutuklandı.

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Hırsızlık çetesi, 'işleri' yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
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