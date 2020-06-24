Hortum vurdu sel ve dolu felç etti

İstanbul'da dün uzmanların süper hücre adını verdiği doğa olayı hayatı felç etti. Bir anda kara bulutlarla kaplanan şehir, dakikalar içinde şiddetli fırtına, yağmur ve dolu yağışına teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağış öğle saatlerinde başladı. Metrekareye Silivri'de 108, Ümraniye'de 28.9, Üsküdar'da 24.8, Eyüpsultan'da 20.7 ve Samandıra'da 16 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Süper hücreler bu yıl çok fazla görülmeye başladı. Mayıs, haziran ayı bunların da mevsimi. Bu yıl bunları görmeye devam edeceğiz" dedi. İşte dün İstanbul'da yaşananlar:Küçüksu ve Göksu derelerinden akan kirli su Boğaz'ı çamura buladı. Çengelköy'de yollar göle döndü.Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Büyükçekmece'de hortum nedeniyle Hadımköy'deki bir fabrikanın çatısı uçtu. Bir akaryakıt istasyonundaki buzdolapları devrildi. Seyir halindeki bir TIR devrildi.Çekmeköy Madenler Köprüsü'nün altında biriken su nedeniyle Şile yolu trafiğe kapandı.Esenyurt'ta bir binanın zemin katında yaşayan Suriye uyruklu ailenin evini su bastı. 2,3 ve 5 yaşındaki üç coçuk kurtarıldı. 31 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ş. hayatını kaybetti. 10 vatandaş bir otobüsün üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Özel bir tıp merkezinin çatısı otomobillerin üzerine uçtu. 6 araç hasar gördü. İlçedeki bir pazarı da su bastı. Pınar Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle ev ve işyerleri ile araçlar su altında kaldı.Üsküdar Acıbadem'de yol kenarındaki ağaçlardan bazıları devrildi.Sultangazi'de vatandaşlar, aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağmurdan korumak için otomobillerinin üzerine halı, kilim, battaniye serdi.Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde çok sayıda ev ve işyerini su bastı.Büyükçekmece'de çalışanlar otelin halılarını rulo yapıp yolun kenarına dizdi.Ortaköy sular altında kaldı. Çatıdan kopan parçalar, araçların üzerine düştü.İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile selde zarar gören bölgede incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, "Maalesef bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru kurtarıldı. 4 yaralı hastanelerde tedavi altında. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay aradı geçmiş olsun dileklerini iletti. Niyetimiz aynı sıkıntının bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbirler almak" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Esenyurt'a gelerek incelemelerde bulundu. Bu arada evlerinde hasar oluşan vatandaşlar için Valilik konaklama imkanı sağladı.