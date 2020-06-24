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nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekâttır ve nasıl kılınır? Sünnet ve farz kılınışı anlatımı

Namaz, Müslüman âlemi için farz olarak buyrulmuştur. İslam dinine inan her kişinin namaz ibadetini yerine getirmesi gerekir. Genç, yaşlı fark etmeksizin herkesin borcu olan bu ibadet İslam’ın ikinci şartıdır. Her gün ikindi ezanının okunması ile birlikte camide cemaatle ya da evde kılınan ile ilgili detaylar birçok kişi tarafından araştırılır. İkindi namazı nasıl kılınır, ikindi namazı kaç rekât bu kapsamda en çok aranan başlıklar olur. için ayrıntıları inceleyebilir, en kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, ikindi namazı kaç rekât ve öle namazı nasıl kılınır?

Giriş Tarihi: 24.6.2020 09:14 Son Güncelleme: 24.6.2020 09:14 ABONE OL
İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekâttır ve nasıl kılınır? Sünnet ve farz kılınışı anlatımı

Özellikle namaz kılmaya yeni başlayanların araştırdığı başlıklardan bir tanesi de ikindi namazı kılınışı oluyor. İslam'ın ikinci şartı olan namaz ibadetini en doğru şekilde ve eksiksiz yerine getirmek isteyen birçok kişi ikindi namazı nasıl kılınır sorusuna da cevap arıyor. İkindi ezanının okunmasının ardından ister evde ister camide kılınan ikindi namazı kaç rekât sorusuna aşağıdan cevap bulabilirsiniz. İkindi namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler gibi bilgilere de bu başlık altında yer verdik. İkindi namazı nasıl kılınır ve kaç rekât?

İkindi Namazı Kaç Rekât?

Namaz, dinin direği olarak da adlandırılır. İslam dinine mensup her bireye farz olarak buyrulan bu ibadet İslam'ın ikinci şartıdır. Bu nedenle genç yaşlı demeden herkesin bu ibadeti en doğru şekilde yerine getirmesi gerekir. Bu kapsamda ikindi namazı kaç rekât sorusuna cevap arayanlar doğru yerdeler. İkindi namazı dört rekât sünnet ve dört rekât farzdan oluşur. Öncelikle dört rekât sünnet ardından dört rekât farz kılınır.

İkindi Namazı Nasıl Kılınır?

İkindi ezanın okunmasının ardından belirli bir vakte kadar kılınan ikindi namazı adım adım kılınışı şöyle;

İkindi Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü İkindi namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
Daha sonra "Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Sünnetinin 3. Rekatı

Sübhaneke okunur.
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Sünneti 4. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

İkindi Namazının Farzı 4 Rekattır ve kılınışı şöyledir
İkindi Namazı Farzının 1. Rekatı

Kamet getirilir.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü ikindi namazının dört rekat Farzını kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Farzının 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur. Ettehıyyatü okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Farzının 3. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Farzının 4. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur:
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" … dendikten sonra, tesbihat ve dua ile İkindi Namazı sonlandırılır.

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