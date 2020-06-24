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İnanılır gibi değil! Gider borusu geçirmek için binanın kolonlarını kestiler

99 depreminde çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği 'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gider borularını geçirmek için 50 yaşındaki 4 katlı binanın 3 kolonunu kestiler. Binada dükkanı bulunan Hüsnü Tanrıkulu isimli esnaf ve bina sakinleri duruma isyan ederek çok korktuklarını dile getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 12:51 Son Güncelleme: 24.6.2020 13:00 ABONE OL
İnanılır gibi değil! Gider borusu geçirmek için binanın kolonlarını kestiler

İzmit'te, 50 yıllık olan 4 katlı binanın bodrum katında çalışma yapan müteahhit firma işçileri, su giderleri için taşıyıcı 3 kolonu deldi. Binada dükkanı bulunan Hüsnü Tanrıkulu, 17 Ağustos 1999 depremini geçirmiş yapının kolonlarının delindiğini, bu nedenle korktuklarını söyledi.

İnanılır gibi değil! Gider borusu geçirmek için binanın kolonlarını kestiler

Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katına dükkan yapılması için bir süre önce çalışma başlatıldı.

İnanılır gibi değil! Gider borusu geçirmek için binanın kolonlarını kestiler

Tramvay yolu kenarında bulunan 50 yıllık binanın bodrum katında kazı yapan müteahhit firma işçileri, su giderleri için zemindeki taşıyıcı 3 kolonu deldikten sonra içinden plastik boruları geçirdi. Binada oturanlar ise duruma tepki gösterip, İzmit Belediyesi ve kurumlara şikayette bulundu.

İnanılır gibi değil! Gider borusu geçirmek için binanın kolonlarını kestiler

'BURASI DEPREM BÖLGESİ'

Binanın zeminde katında iş yeri bulunan Hüsnü Tanrıkulu, yapının kolonlarının su gideri için delindiğini belirterek, "Burası 50 yıllık bir bina.

İnanılır gibi değil! Gider borusu geçirmek için binanın kolonlarını kestiler

Burayı alan dükkan sahibi kazı çalışması yaptı ve kazı çalışmasında kolonları deldi. 4-5 aydır savcılığa, belediyelere suç duyurusunda bulunmama rağmen buranın bu şekilde bırakılması acı verici.

İnanılır gibi değil! Gider borusu geçirmek için binanın kolonlarını kestiler

Dükkan yapılmak için kazılmıştı. Bu bina 50 yıllık bir bina ve burası deprem bölgesi. Buna rağmen kolonlar böyle delindi. Bu duyarsızlığı hiçbir kurumun gelip buraya incelememiş olması acı verici" dedi.

İnanılır gibi değil! Gider borusu geçirmek için binanın kolonlarını kestiler

Binada eskiden su giderlerinin kolonlara asılı olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Şimdi kolonları delerek boruları içeri soktular. Bunu yaptılar ben de suç duyurusunda bulundum ama henüz bir müdahale eden olmadı.

İnanılır gibi değil! Gider borusu geçirmek için binanın kolonlarını kestiler

Burası 17 Ağustos depremini yaşayan bir kent. Binamıza ortalama her gün yaklaşık 500 kişi geliyor ve ofisler ile iş yerlerini ziyaret ediyor. Bizler tedirginiz, korkarak yaşıyoruz, korkmamak mümkün değil. Bu kolonların delinmesi ve yapılan bu duyarsızlık insanı tedirgin etmekte" diye konuştu.

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İnanılır gibi değil! Gider borusu geçirmek için binanın kolonlarını kestiler
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