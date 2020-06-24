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’da istinat duvarının altında kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor

dün şiddetli yağmur dolayısı ile bir konteyner galerisinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. İstinat duvarının altında kurtarılmayı bekleyen araçlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan drone ile görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 10:00 ABONE OL
İstanbul’da istinat duvarının altında kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor

Megakentte dün öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede sağanak nedeniyle sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yeri de hasar gördü. Esenyurt Kıraç'ta şiddetli fırtına yüzünden konteyner galerisinde yer alan bir konteynır devrildi.

SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE FACİANIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Toprak kayması sonucu devrilen istinat duvarının altında araçlar kaldı. Sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülenen galerinin facianın izlerini taşıdığı görüldü. İstinat duvarının altında kalan araçların ise bugün kurtarılması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı... Bu illerde yağış bekleniyor!

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İstanbul’da istinat duvarının altında kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor
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