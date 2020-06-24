Kocaeli'de üst geçitte intihara kalkışan şahıs...

Olay, İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan Necmettin Erbakan Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. isimli bir şahıs, D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir üst geçide çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan ikna çabalarının ardından vatandaş yaklaşık 1 buçuk saat sonra ikna edilerek köprüden indirildi.

YAKLAŞIK 1 BUÇUK SAAT SONRA...

Yaşanan olay nedeni ile D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı. Tek şeritten trafiğin sağlanmaya çalışıldığı yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Şahsın ikna edilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. İkna edilen şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.