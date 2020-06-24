Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran oldu. Mehmet Cahit Güran'ın hayatı yeni atama kararları sonrasında merak edilmeye başlandı. Eğitim alanında birçok görevde bulunan son olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Mehmet Cahit Güran kimdir, nereli? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğan Mehmet Cahit Güran, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nü tamamladı. Doktora eğitimini 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde yaparken yine aynı üniversitede 2006 yılında Doçentlik ve 2011 yılında Profesörlük unvanına sahip oldu.

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