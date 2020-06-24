Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kaç yaşında, nereli?

kimdir? Rektörü Prof. Dr. , nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Bunlardan Rektör’lüğüne atanan ’ın hayatı merak edilmeye başlandı. Yeni Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi görevini sürdürürken son olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Buna göre; , kaç yaşında, nereli? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran hangi görevlerde bulundu?

Giriş Tarihi: 24.6.2020 12:07 ABONE OL
Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Rektörü Prof. Dr. oldu. Mehmet Cahit Güran'ın hayatı yeni atama kararları sonrasında merak edilmeye başlandı. Eğitim alanında birçok görevde bulunan son olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne atanan , nereli? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , hangi görevlerde bulundu?

MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğan Mehmet Cahit Güran, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nü tamamladı. Doktora eğitimini 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde yaparken yine aynı üniversitede 2006 yılında Doçentlik ve 2011 yılında Profesörlük unvanına sahip oldu.

İşte hakkında merak edilenler...

Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğan , 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nü tamamladı.

Doktora eğitimini 2000 yılında 'nde yaparken yine aynı üniversitede 2006 yılında Doçentlik ve 2011 yılında Profesörlük unvanına sahip oldu.

1992 yılında Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği'nde bulunan Güran 1997 yılında , Araştırma Görevliliği'nde çalıştı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Görevliliğinde bulunan Mehmet Cahit Güran 2005 yılında Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu.

1969 Ankara doğumlu olan Prof. Dr . Mehmet Cahit GÜRAN, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. 2006 yılında doçentlik unvanını, 2011 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.

1998 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi, 1997 – 2013 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almıştır. 2014 yılından itibaren ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Aldığı görevler

Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)

Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)

Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)

Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)

Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )

Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kaç yaşında, nereli?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA