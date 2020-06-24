Müdürü olduğu tarihi oteli 2 milyon dolara sattı

Olay yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da yaşandı. Erdal D., Sultanahmet'teki Hotel Sphendon'un yetkili müdürüydü. 56 yaşındaki Erdal D., Amerika uyruklu Valerie Stobaugh ile otelin satışı 1 milyon 750 bin dolara anlaştı. 66 yaşındaki yaşlı yatırımcıyla 5 Şubat günü bir sözleşme yapan Erdal D., aynı tarihte 110 bin doları 'Kaparo' adı altında aldı. Aradan geçen kısa bir sure sonra yaşlı yatırımcı, otelin satışı için gerekli parayı ayarladı. Satış yapmak üzere Erdal D.'nin yanına giden Amerlikalı yatırımcı, otelin mülkiyetinin Erdal D.'ye ait olmadığını öğrendi.





FOYASI ORTAYA ÇIKTI



Valerie Stobaugh, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yatırımcının ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda savcılık, Erdal D.'nin mülkiyeti kendisine ait olmayan oteli satacağı vaadiyle inandırıp ikna ettiği yaşlı kadından 110 bin dolar parayı alarak dolandırdığı gerekçesiyle dava açtı. 10 yıla kadar hapsi istenen Erdal D., ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.