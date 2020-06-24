Namaz Sureleri! Namaz Kılarken Okunması Gereken Zammı Sureler Nelerdir?

Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan namaz, en önemli ibadetlerden birisidir. İslam'ın ikinci şartıdır ve dinin direği olarak da adlandırılır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatı olmak üzere her gün kılınması gereken beş vakit namaz bulunur. Bu namazları kılarken ise bazı dua ve sureleri okumak gereklidir. Namaza ilk kez başlayacak olanlar ya da doğru bir şekilde eda etmek isteyenler namaz sureleri konusunda da araştırma yapmaktadır. Namazda okunan zammı sureler sorusu da bu noktada karşımıza çıkar. Namaz sureleri içinde birçok sure yer alır. Namazda okunan zammı surelerin tamamına aşağıda yer verdik.
Namazda Okunan Zammı Sureler
Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı gibi beş vakit namazları kılarken ya da diğer namazlardan birisini kılarken Fatiha'dan sonra okunan kısa surelere zammı sure denir. Zammı sureler şu şekilde sıralanır;
Nasr suresi
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ
Tebbet suresi
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
Seyeslâ nâren zâte leheb
Vemraetühû hammâletelhatab
Fî cî dihâ hablün min mesed
İhlas suresi
Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad
Felak suresi
Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased
Nas suresi
Kul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs
Namaz Sureleri
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kevser Suresi
Kafirun Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
İhlas Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi
Zammı Sure Nedir?
Zammı sure, Fatiha'dan sonra okunan kısa surelere denir. Zammı sure olarak genellikle Kuran ı Kerim'in son kısmında olan, kısa sureler okunmaktadır. Yeterli kadar ezberi olan herkes Kuran ı Kerim'in diğer surelerinde olan ayetlerle de namazı kılabilir. Fakat okuduğu ayet en az 3 ayet olmalıdır ve diğer rekâtlarında kalınan yerden devam etmelidir. Namaz rekâtlarının arasında sıraya uymak sünnettir. Aslında üç ayet denilmesinden amaç kısa, kısa üç ayet uzunluğunda olmasıdır. 33 harf uzunluğundaki bir ayet tek rekât namaz için yeterlidir. Ayetel Kürsü üç ayet değildir, fakat namaz rekâtlarında okunur.