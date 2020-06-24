Namaz Sureleri! Namaz Kılarken Okunması Gereken Zammı Sureler Nelerdir?

Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan namaz, en önemli ibadetlerden birisidir. İslam'ın ikinci şartıdır ve dinin direği olarak da adlandırılır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatı olmak üzere her gün kılınması gereken beş vakit namaz bulunur. Bu namazları kılarken ise bazı dua ve sureleri okumak gereklidir. Namaza ilk kez başlayacak olanlar ya da doğru bir şekilde eda etmek isteyenler namaz sureleri konusunda da araştırma yapmaktadır. Namazda okunan zammı sureler sorusu da bu noktada karşımıza çıkar. Namaz sureleri içinde birçok sure yer alır. Namazda okunan zammı surelerin tamamına aşağıda yer verdik.

Namazda Okunan Zammı Sureler

Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı gibi beş vakit namazları kılarken ya da diğer namazlardan birisini kılarken Fatiha'dan sonra okunan kısa surelere zammı sure denir. Zammı sureler şu şekilde sıralanır;

Nasr suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İzâ câe nasrullahi velfeth

2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ

3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Tebbet suresi

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

Seyeslâ nâren zâte leheb

Vemraetühû hammâletelhatab

Fî cî dihâ hablün min mesed

İhlas suresi

Kul hüvellâhü ehad

Allâhüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Felak suresi

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas suresi

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Namaz Sureleri

Fil Suresi

Kureyş Suresi

Maun Suresi

Kevser Suresi

Kafirun Suresi

Nasr Suresi

Tebbet Suresi

İhlas Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

Zammı Sure Nedir?

Zammı sure, Fatiha'dan sonra okunan kısa surelere denir. Zammı sure olarak genellikle Kuran ı Kerim'in son kısmında olan, kısa sureler okunmaktadır. Yeterli kadar ezberi olan herkes Kuran ı Kerim'in diğer surelerinde olan ayetlerle de namazı kılabilir. Fakat okuduğu ayet en az 3 ayet olmalıdır ve diğer rekâtlarında kalınan yerden devam etmelidir. Namaz rekâtlarının arasında sıraya uymak sünnettir. Aslında üç ayet denilmesinden amaç kısa, kısa üç ayet uzunluğunda olmasıdır. 33 harf uzunluğundaki bir ayet tek rekât namaz için yeterlidir. Ayetel Kürsü üç ayet değildir, fakat namaz rekâtlarında okunur.