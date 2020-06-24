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Nesli tükenmekte olan

Giriş Tarihi: 24.6.2020 ABONE OL
Nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası
ADIYAMAN'IN Samsat ilçesi Gölpınar köyünde balıkçılık yapan Yılmaz Toprak, avlandığı sırada ağlarına bir kaplumbağanın takıldığını fark etti. Sudan çıkardığı kaplumbağanın diğerlerinden farklı olduğunu gören Toprak, durumu Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız'a iletti. Yıldız, yaptığı incelemede kaplumbağanın Trionychidae familyasından olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası olduğunu belirledi. DHA
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Nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası
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