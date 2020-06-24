O minibüs şoförü ile ilgili flaş karar!

Sultangazi'de sabah saatlerinde işe gitmek için bir minibüse binen Nursel Güner isimli kadın yolcu, minibüs sürücüsünün sigara içmesi ve maske kullanması üzerine sürücüyü uyardı. Beklemediği bir tepki ile karşılaşan kadın yolcu, minibüs sürücüsü tarafından hakarete uğradı.

Minibüste şoföre maske uyarısı yapınca hakarete uğradı! | Video