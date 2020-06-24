O minibüs şoförü ile ilgili flaş karar!

Sultangazi'de sabah saatlerinde işe gitmek için bir minibüse binen Nursel Güner isimli kadın yolcu, minibüs sürücüsünün sigara içmesi ve maske kullanması üzerine sürücüyü uyardı. Beklemediği bir tepki ile karşılaşan kadın yolcu, minibüs sürücüsü tarafından hakarete uğradı.
Minibüste şoföre maske uyarısı yapınca hakarete uğradı! | Video
Minibüs sürücüsünün kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret ettiği ve minibüsten indirdiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Minibüs sürücüsüne idari para cezası kesildi.
Minibüs ise trafikten men edildi.