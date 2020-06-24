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O minibüs şoförü ile ilgili flaş karar!

'de minibüs içerisinde sigara içtiği ve maske takmadığı için kendisini uyaran kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret eden minibüs şoförüne ceza kesildi ve minibüs trafikten men edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 14:55 Son Güncelleme: 24.6.2020 14:58 ABONE OL
O minibüs şoförü ile ilgili flaş karar!

'de sabah saatlerinde işe gitmek için bir minibüse binen Nursel Güner isimli kadın yolcu, minibüs sürücüsünün sigara içmesi ve maske kullanması üzerine sürücüyü uyardı. Beklemediği bir tepki ile karşılaşan kadın yolcu, minibüs sürücüsü tarafından hakarete uğradı.

Minibüste şoföre maske uyarısı yapınca hakarete uğradı! | Video

O minibüs şoförü ile ilgili flaş karar!

Minibüs sürücüsünün kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret ettiği ve minibüsten indirdiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

O minibüs şoförü ile ilgili flaş karar!

Minibüs sürücüsüne idari para cezası kesildi.

O minibüs şoförü ile ilgili flaş karar!

Minibüs ise trafikten men edildi.

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O minibüs şoförü ile ilgili flaş karar!
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