ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 87. Özel Güvenlik sınav sonuçları kaç günde açıklanır?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 87. Dönem Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sorularının paylaşılması ile birlikte adaylar, sınav esnasında yaptıkları işaretlemelerin doğruluğunu teyit edebilecek. Bununla birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (MGM) sınava ilişkin resmi bir açıklama paylaştı.

İşte özel güvenlik sınavı ile ilgili merak edilen detaylar…

ÖGG SINAV SORULARINA ERİŞİM NE ZAMAN SAĞLANACAK?

ÖGG 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavı soru kağıtlarının yakın bir tarihte adayların erişimine açılması bekleniyor. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de merakla beklenirken sonuç açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi olarak belirtilen bir tarih yok.