Otobüs ikramlarında yeni dönem başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşıma yönetmeliğine yönelik biz dizi yeni kararlar yayınladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ayrıca, koronavirüs ile mücadeledeki normalleşme sürecinde, yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin ambalajlı olması şartı getirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak, salgınla mücadele sürecimizde tedbiri elden bırakmıyoruz" dedi. Yönetmelik değişikliği ile otobüslerde yolculara verilen yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı olması ve soğuk olarak ikram edilmesi gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, temizlik, maske ve mesafe kuralına tam uyum sağlamak, salgınla mücadele başarımızı artıracaktır" dedi.