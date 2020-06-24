Oyun oynarken sulama kanalına düştüler!

Olay, saat 17.30 sıralarında Ayrancı ilçesi, Sarayköy'de meydana geldi. Sulama kanalının yanında oyun oynayan Mahmut ve Enes Atmaca kardeşler, bir anda suya düştü. Bir süre suyun üzerinde kalan İki kardeş, ardından akıntıyla birlikte gözden kayboldu.