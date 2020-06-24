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sulama kanalına düştüler!

'ın Ayrancı ilçesinde sulama kanalının yanında oynayan Mahmut Atmaca (8) ile ağabeyi Enes (11) sulama kanalına düştü. Akıntıyla birlikte gözden kaybolan çocuklardan Mahmut Atmacanın cansız bedeni 2 kilometre, ağabeyi Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 22:08 ABONE OL
Oyun oynarken sulama kanalına düştüler!

Olay, saat 17.30 sıralarında Ayrancı ilçesi, Sarayköy'de meydana geldi. Sulama kanalının yanında oyun oynayan Mahmut ve Enes Atmaca kardeşler, bir anda suya düştü. Bir süre suyun üzerinde kalan İki kardeş, ardından akıntıyla birlikte gözden kayboldu.

Oyun oynarken sulama kanalına düştüler!

Birlikte oynadıkları arkadaşları Mert Lokman (10), iki kardeşin suya düştüğünü görünce yakınlarına bilgi verdi.

Oyun oynarken sulama kanalına düştüler!

Kardeşlerden Mahmut Atmaca'nın cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tarım işçileri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Enes Atmacayı arama çalışması başlattı.

Oyun oynarken sulama kanalına düştüler!

Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Suda boğularak hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi otopsi için Ayranca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Oyun oynarken sulama kanalına düştüler!
Oyun oynarken sulama kanalına düştüler!
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Oyun oynarken sulama kanalına düştüler!
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