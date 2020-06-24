Özel hastanenin başhekimi, doktora muayene odasında tecavüz etti

"BEN ODAMDAYIM, ŞARAP VE VİSKİ VAR"



Olayın ardından psikoloğu ile birlikte polise giden kadının ifadesinde, olayın meydana geldiği hastanede nöbetçi olduğunu söylediği öğrenildi. Birkaç gün önce sevgilisinden ayrıldığı için o gün, doktor A.Ç'nin kendisine rahatlatması için alprozam etkili, güçlü bir ilaç verdiğini kaydeden kadın doktorun, "Aynı gün saat 20.00 gibi yine hastanenin acil servisinde çalıştığım esnada yanıma gelerek bu ilaçtan bir adet daha verdi. Ben yine ilacı kullandım. Aynı gün tam olarak hatırlamadığım bir saatte whatsapptan bana 'Ben odamdayım. Şarap ve viski var' şeklinde mesaj attı. Ben kendisine cevap vermedim. Mesajdan 30-40 dakika sonra yanıma gelerek 'Odama gel' dedi" ifadelerini kullandı.

