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Özel hastanenin başhekimi, doktora muayene odasında tecavüz etti

İğrenç olay 'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşandı. Kadın doktor, çalıştığı hastanenin başhekimi tarafından ilaç verilerek tecavüze uğradı. Son dakika haberine göre; mağdur kadının yaşadığı kabusun detayları emniyet raporlarında ortaya çıktı. Kadın doktorun verdiği ifadede sevgilisinden yeni ayrıldığı için başhekimin psikolojik olarak iyi geleceğini söyleyerek kendisine ilaç verdiğini, odasına çağırarak şarap ikram ettikten sonra tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 09:48 Son Güncelleme: 24.6.2020 09:59 ABONE OL
Özel hastanenin başhekimi, doktora muayene odasında tecavüz etti

'nin Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanenin başhekimi, aynı hastanedeki kadın doktoru kendi odasında ilaç ve alkolle bayıltarak tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Özel hastanenin başhekimi, doktora muayene odasında tecavüz etti

Olay 30 Mayıs'ta gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede bir süredir başhekim olarak görev yapan A.Ç., aynı hastanedeki meslektaşı kadın doktoru tecavüz ettiği iddia edildi. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, doktor A.Ç'yi savcılık kararıyla tutukladı. Doktor geçtiğimiz günlerde cezaevine girerken dehşet verici olayın ayrıntıları kadın doktorun emniyetteki ifadelerine ortaya çıktı.

Özel hastanenin başhekimi, doktora muayene odasında tecavüz etti

"BEN ODAMDAYIM, ŞARAP VE VİSKİ VAR"

Olayın ardından psikoloğu ile birlikte polise giden kadının ifadesinde, olayın meydana geldiği hastanede nöbetçi olduğunu söylediği öğrenildi. Birkaç gün önce sevgilisinden ayrıldığı için o gün, doktor A.Ç'nin kendisine rahatlatması için alprozam etkili, güçlü bir ilaç verdiğini kaydeden kadın doktorun, "Aynı gün saat 20.00 gibi yine hastanenin acil servisinde çalıştığım esnada yanıma gelerek bu ilaçtan bir adet daha verdi. Ben yine ilacı kullandım. Aynı gün tam olarak hatırlamadığım bir saatte whatsapptan bana 'Ben odamdayım. Şarap ve viski var' şeklinde mesaj attı. Ben kendisine cevap vermedim. Mesajdan 30-40 dakika sonra yanıma gelerek 'Odama gel' dedi" ifadelerini kullandı.

Özel hastanenin başhekimi, doktora muayene odasında tecavüz etti

"MASA ÜZERİNDE KADEHLER İÇİNDE ALKOL VARDI"

Kadın doktor ifadesinin devamında, A.Ç'nin ısrarları üzerine odasına gittiğini ve odadaki masada çok sayıda alkollü içecek olduğunu söyledi. İlaç içtiği için alkol almak istemediğini belirten kadın doktorun, "Odaya girdiğimde masa üzerinde kadehler içinde alkol vardı. Ben ilaçların etkisinde olduğumu ve alkol alırsam toksik tepkime oluşturacağını düşündüğümden bunu reddettim. Bu esnada bana gün içinde 3'üncü ilacı da vermişti. Bu sırada bir şişe şarap açtı. İçmem konusunda hızlanmamı, şarabın çok iyi olduğunu benim de içmemi söyledi. Ben de bir kadehin çeyreği kadar şarap içtim" dediği öğrenildi.

Özel hastanenin başhekimi, doktora muayene odasında tecavüz etti

"DİRENMEYE ÇALIŞTIM AMA"

Alkol aldıktan sonra ilacın da etkisiyle fenalaşan kadın doktorun "Halihazırda ilaçların etkisi altında olduğumdan kendi irademle mantıklı karar veremiyordum. Israr etmesi üzerine ortama ayak uydurmak için alkol almasına eşlik ettim. Ben kendimi kötü hissetmeye başladım "dediği öğrendildi. A.Ç'nin kendisini sedyeye yatırdığını ve odanın ışıklarıyla kapısını kapatıp, kapıyı kilitlediğini söyleyen talihsiz kadın A.Ç'nin üzerini soyup kendisine defalarca tecavüz ettiğini söyledi. Mağdur kadın, "Direnmeye çalıştım ama çok halsizdim. Bu yüzden yardım istemek için çığlık dahi atamadım. Kalkıp kaçamadım. Ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Yaşadığı dehşet verici olayın ardından ikamet ettiği şehir olan Edirne'de hemen psikoloğuna gittiğini ve ardından durumu yargıya taşımaya karar verdiğini söylediği öğrenilen kadın doktorun, polise şikayetçi olduğu öğrenildi.

Özel hastanenin başhekimi, doktora muayene odasında tecavüz etti

DOKTOR TUTUKLANDI

Kadın doktorun şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Gerçekleştirilen soruşturma doğrultusunda başhekim A.Ç. savcılık kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Özel hastanenin başhekimi, doktora muayene odasında tecavüz etti
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