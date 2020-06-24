Polisten kaçan sürücü yakalandı ve...

Olay, merkez Selçuklu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmak istenen M.G. idaresindeki otomobil dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Polislerin üzerine otomobili sürerek ve trafiği tehlikeye düşüren M.G. ve araçta bulunan R.M., Otogar civarında uzun süren kovalamacanın ardından polis aracına çarptıktan sonra yakalandı. Araç sürücüsü M.G.'ye alkolmetreyi üflememek, kırmızı ışık ihlalinde bulunmak, ters şeritte ilerlemek ve drift yapmak suçlarından 13 bin 247 lira ceza kesilerek aracı trafikten men edildi.