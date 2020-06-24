Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 27-28 Haziran hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?

Bilindiği üzere bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Geçtiğimiz hafta LGS için belli saat dilimlerinden uygulanan kısıtlama bu hafta da YKS için uygulanacak. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan kısıtlamalar ile birlikte marketler açık mı sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. Peki; Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, çalışıyor mu? 27-28 Haziran hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. "LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelgeye göre; YKS'nşn yapılacağı gün yoğunluğun önlenmesi adında belli saat dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu bağlamda; hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri şöyle;

Genelge detayları!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)