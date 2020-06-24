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haber: ’da sır perdesi aralanıyor! 'ın katili kim? Cinayetten tam 11 yıl sonra…

haberler… canlı yayınında cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Bundan tam 11 yıl önce ’ta yaşayan Hatice Özkaçak’ın ölümüyle alakalı bilinmeyenler açığa çıktı. 2009 yılında başını vurarak öldüğünü zannettiği annesinin cinayete kurban gittiğini öğrenen , Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Tüm aramalar sonucunda Jandarma, 'ı gözaltına aldı. Kenan Özkaçak Hatice Özkaçak'ın şüphelisi olmasından dolayı mahkemeye çıkarılacak. Peki Hatice Özkaçak'ın katili kim? İşte Müge Anlı canlı yayın programından gelen Hatice Özkaçak cinayetinden son dakika gelişmesi

Giriş Tarihi: 24.6.2020 11:37 Son Güncelleme: 24.6.2020 12:11 ABONE OL
Son dakika haber: Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Hatice Özkaçak'ın katili kim? Cinayetten tam 11 yıl sonra…

ile Tatlı Sert programındaki cinayetinde bir gelişmesi yaşandı. 11 yıl önce başını vururak öldüğü zannedilen annesinin cinayete kurban gittiğini öğrenen Müge Anlı'ya başvurdu. Bunun üzerine Jandarma ekibi 11 yıl sonra açılan soruşturmasında 'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Özkaçak'ın yengesiyle ilgili olarak "Annemden çok severim, annem gibidir" demişti. Özkaçak bugün hakim karşısına çıkacak. Peki Hatice Özkaçak'ın katili kim? İşte Müge Anlı canlı yayında Hatice Özkaçak'ın cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri…

HATİCE ÖZKAÇAK CİNAYETİNDE SON GELİŞMELERİ MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DUYURDU!

11 yıl önce 'ta cinayete kurban giden Hatice Özkaçak'ın ölümüyle alakalı sıcak gelişmeler yaşandı. Kenan Özkaçak gözaltına alındı. Kenan Özkaçak cinayet şüphesi ile mahkemeye çıkarılacak.

Son dakika haber: Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Hatice Özkaçak'ın katili kim? Cinayetten tam 11 yıl sonra…

HATİCE ÖZKAÇAK'IN KATİLİ KİM? KENAN ÖZKAÇAK GÖZALTINA ALINDI

'ta yaşayan , 2009 yılında hayatını kaybetmiş ve yaşlı kadının vefatı kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçmişti. Hatice Özkaçak'ın kızı annesinin öldürülmüş olabileceğini söyleyerek 'nın programına başvurdu. Gelen ihbarların ardından dosya yeniden açıldı ve Hatice Özkaçak'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Cinayetten 11 yıl sonra yaşanan şaşırtıcı gelişmeyi, Müge Anlı canlı yayında açıkladı.

, bu sabah gerçekleştirilen operasyonla yengesi Hatice Özkaçak'ı öldürdüğü gerekçesi ile yaşadığı köy evinde gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Kenan Özkaçak, Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kenan Özkaçak, sağlık kontrolünün ardından da adliyeye sevk edildi.

EN SON İDDİALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Gözaltına alınan Özkaçak'ın yengesiyle ilgili olarak "Annemden çok severim, annem gibidir" demişti. Özkaçak birazdan hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haber: Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Hatice Özkaçak'ın katili kim? Cinayetten tam 11 yıl sonra…
Son dakika haber: Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Hatice Özkaçak'ın katili kim? Cinayetten tam 11 yıl sonra…
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Son dakika haber: Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Hatice Özkaçak'ın katili kim? Cinayetten tam 11 yıl sonra…
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