Son dakika haber: Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Hatice Özkaçak'ın katili kim? Cinayetten tam 11 yıl sonra…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Hatice Özkaçak cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. 11 yıl önce başını vururak öldüğü zannedilen annesinin cinayete kurban gittiğini öğrenen Ayşegül Özkaçak Müge Anlı'ya başvurdu. Bunun üzerine Jandarma ekibi 11 yıl sonra açılan cinayet soruşturmasında Kenan Özkaçak'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Özkaçak'ın yengesiyle ilgili olarak "Annemden çok severim, annem gibidir" demişti. Özkaçak bugün hakim karşısına çıkacak. Peki Hatice Özkaçak'ın katili kim? İşte Müge Anlı canlı yayında Hatice Özkaçak'ın cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri…

HATİCE ÖZKAÇAK CİNAYETİNDE SON GELİŞMELERİ MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DUYURDU!

11 yıl önce Kars'ta cinayete kurban giden Hatice Özkaçak'ın ölümüyle alakalı sıcak gelişmeler yaşandı. Kenan Özkaçak gözaltına alındı. Kenan Özkaçak cinayet şüphesi ile mahkemeye çıkarılacak.