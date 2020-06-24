Son dakika haber: Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Hatice Özkaçak'ın katili kim? Cinayetten tam 11 yıl sonra…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Hatice Özkaçak cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. 11 yıl önce başını vururak öldüğü zannedilen annesinin cinayete kurban gittiğini öğrenen Ayşegül Özkaçak Müge Anlı'ya başvurdu. Bunun üzerine Jandarma ekibi 11 yıl sonra açılan cinayet soruşturmasında Kenan Özkaçak'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Özkaçak'ın yengesiyle ilgili olarak "Annemden çok severim, annem gibidir" demişti. Özkaçak bugün hakim karşısına çıkacak. Peki Hatice Özkaçak'ın katili kim? İşte Müge Anlı canlı yayında Hatice Özkaçak'ın cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri…
11 yıl önce Kars'ta cinayete kurban giden Hatice Özkaçak'ın ölümüyle alakalı sıcak gelişmeler yaşandı. Kenan Özkaçak gözaltına alındı. Kenan Özkaçak cinayet şüphesi ile mahkemeye çıkarılacak.
Kars'ta yaşayan Hatice Özkaçak, 2009 yılında hayatını kaybetmiş ve yaşlı kadının vefatı kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçmişti. Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak annesinin öldürülmüş olabileceğini söyleyerek Müge Anlı'nın programına başvurdu. Gelen ihbarların ardından dosya yeniden açıldı ve Hatice Özkaçak'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Cinayetten 11 yıl sonra yaşanan şaşırtıcı gelişmeyi, Müge Anlı canlı yayında açıkladı.
Kenan Özkaçak, bu sabah gerçekleştirilen operasyonla yengesi Hatice Özkaçak'ı öldürdüğü gerekçesi ile yaşadığı köy evinde gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Kenan Özkaçak, Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kenan Özkaçak, sağlık kontrolünün ardından da adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan Özkaçak'ın yengesiyle ilgili olarak "Annemden çok severim, annem gibidir" demişti. Özkaçak birazdan hakim karşısına çıkacak.