Son dakika haberi: 4 çocuk annesi Çilem K. eşi tarafından canice öldürüldü! Üç el silah sesi duyuldu...

Dört çocuk annesi 36 yaşındaki Çilem K.'nın eşi tarafından öldürülmesi sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer alıyor. DHA'nın geçtiği habere göre cani koca ile eşi arasındaki tartışma silah sesleriyle bitti. Arif K., karısının üzerine üç el ateş etti. Talihsiz kadın başına isabet eden mermiler nedeniyle yaşamını yitirdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olayın olduğu adrese sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

KATİL TESLİM OLDU!

DHA'da yer alan habere göre gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çilem K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk annesi Çilem K.'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra teslim olan Arif K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.