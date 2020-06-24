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haberi: 4 çocuk annesi Çilem K. eşi tarafından canice öldürüldü! Üç el silah sesi duyuldu...

'dan gelen haberi kan dondurdu! Gece 23:00 sularında Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde heüz belirlenemeyen bir nedenle 36 yaşındaki Arif K. ile eşi Çilem K. arasında tartışma çıktı. Kavga halini alan tartışma sonucunda Arif K., 36 yaşındaki Çilem K.'nın üzerine 3 el ateş etti. Kocası tarafından silahlı saldırıya uğrayan dört çocuk annesi talihsiz kadın olay yerinde can verdi. Katil de jandarma ekiplerine teslim oldu; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 24.6.2020 09:32 Son Güncelleme: 24.6.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika haberi: 4 çocuk annesi Çilem K. eşi tarafından canice öldürüldü! Üç el silah sesi duyuldu...

Dört çocuk annesi 36 yaşındaki Çilem K.'nın eşi tarafından öldürülmesi sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer alıyor. DHA'nın geçtiği habere göre cani koca ile eşi arasındaki tartışma silah sesleriyle bitti. Arif K., karısının üzerine üç el ateş etti. Talihsiz kadın başına isabet eden mermiler nedeniyle yaşamını yitirdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olayın olduğu adrese sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

KATİL TESLİM OLDU!

DHA'da yer alan habere göre gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çilem K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk annesi Çilem K.'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra teslim olan Arif K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: 4 çocuk annesi Çilem K. eşi tarafından canice öldürüldü! Üç el silah sesi duyuldu...
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