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Son dakika haberi: Bu hafta sonu olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

Normalleşme süreci ile birlikte büyükşehirlerde ve ’ta uygulanan da kaldırılmıştı. Ancak koronavirüs vaka sayısındaki kısmi artış nedeniyle vatandaşlar 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtını' son haftalarda araştırmaya başladı. Bu hafta sonu uygulanacak olan YKS nedeniyle geçen haftaki gibi kısmi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı tartışmalarına ilişkin merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 11:15 Son Güncelleme: 24.6.2020 11:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

Geçtiğimiz hafta sonu kısmi olarak uygulanmıştı. LGS sınavına girecek öğrencilerin daha rahat bir şekilde oturumlara katılabilmesi ve koronavirüs bulaşıcılık oranının en az seviyeye indirilmesi için belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu hafta sonu da üniversite adayları YKS sınavında başarı için ter dökecekler. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SON DAKİKA! HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelgeye göre; 81 ilde uygulanacak olan kısıtlama 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olup genelge içerisinde yer alan saatler arasında uygulanırken YKS sınavına girecek öğrenci ve veliler kısıtlamadan muaf tutulacak…

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyle;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

YKS ülke genelinde yapıldığından kısıtlama 81 ilde uygulanıyor…

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!
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Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!
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