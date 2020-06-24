Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısmi olarak uygulanmıştı. LGS sınavına girecek öğrencilerin daha rahat bir şekilde oturumlara katılabilmesi ve koronavirüs bulaşıcılık oranının en az seviyeye indirilmesi için belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu hafta sonu da üniversite adayları YKS sınavında başarı için ter dökecekler. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SON DAKİKA! HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.