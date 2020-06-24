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Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den 7 il için hortum ve dolu uyarısı! - İllere göre saatlik tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve hortum uyarısı geldi. Paylaşılan raporlarda, önceki gün başta olmak üzere birçok ilimizde etkili olan dolu yağışı ve hortum 7 ilde daha etkili olabileceğine yer verildi. Yarın için plan yapan birçok vatandaş, bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, MGM tarafından paylaşılan son hava durumu tahminleri ve hortum ile dolu uyarısına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 24.6.2020 15:53 Son Güncelleme: 24.6.2020 15:57 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den 7 il için hortum ve dolu uyarısı! - İllere göre saatlik hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı geldi. Dün öğle saatlerinde ve bölgede etkili olan hortum ve şiddetli dolu yağışının ardından, farklı iller için de dolu ve hortum uyarısı yapıldı. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte, illerimize göre saatlik ve günlük hava durumu tahminleri...

7 İL İÇİN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.
Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den 7 il için hortum ve dolu uyarısı! - İllere göre saatlik hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, , Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den 7 il için hortum ve dolu uyarısı! - İllere göre saatlik hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den 7 il için hortum ve dolu uyarısı! - İllere göre saatlik hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den 7 il için hortum ve dolu uyarısı! - İllere göre saatlik hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den 7 il için hortum ve dolu uyarısı! - İllere göre saatlik hava durumu tahminleri
Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den 7 il için hortum ve dolu uyarısı! - İllere göre saatlik hava durumu tahminleri
Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den 7 il için hortum ve dolu uyarısı! - İllere göre saatlik hava durumu tahminleri
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Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den 7 il için hortum ve dolu uyarısı! - İllere göre saatlik hava durumu tahminleri
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