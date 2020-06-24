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Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Son Dakika Haberleri | vaka sayısı: koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye‘de vaka sayısı son bir haftadır yükselişte. Özellikle normalleşme sürecine başlaması ile birlikte her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan günlük corona virüsü vaka sayısı vatandaşlar tarafından daha da yakından takip edilmeye başlandı. Peki, 2020 tarihli corona virüsü vaka sayısı ölü sayısı açıklandı mı? tarafından açıklanan son veriler ve John Hopkins Üniversitesi’ne ait canlı harita bu başlık altında yer almaktadır...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 07:17 Son Güncelleme: 25.6.2020 07:22 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

vaka sayısındaki kısmi artış dün de devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda virüsün yaz mevsiminde bulaşıcılığını yitirmediğini açıkladı. Corona virüs vaka sayısının azalması için sosyal mesafe ve maske kuralının şart olduğunun altını çizdi. Peki, bu günkü corona virüsü vaka sayısı ve diğer veriler açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyu ile paylaşılan son veriler ve geçmişe dönük vaka sayıları…

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 25 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo açıklandı!

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

Bakan Koca açıkladı;

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu son dakika olarak duyurdu;

"Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız."

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Öte yandan Bakan Koca'dan yukarıdaki metin ile ilgili düzeltme geldi. İşte Koca'nın o açıklaması:

Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: "İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla." 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220'dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 20 HAZİRAN

Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:

Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 19 HAZİRAN

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE SON DURUM - 18 HAZİRAN

Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
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Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
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