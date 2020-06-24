Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Corona virüsü vaka sayısındaki kısmi artış dün de devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda virüsün yaz mevsiminde bulaşıcılığını yitirmediğini açıkladı. Corona virüs vaka sayısının azalması için sosyal mesafe ve maske kuralının şart olduğunun altını çizdi. Peki, bu günkü corona virüsü vaka sayısı ve diğer veriler açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyu ile paylaşılan son veriler ve geçmişe dönük vaka sayıları…

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 25 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo açıklandı!