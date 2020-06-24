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Son dakika: O ildekiler dikkat! Coronavirüs vaka sayısı 3 kat arttı

Son dakika gelişmesi... 'da yaşayan vatandaşlara uyarı yapıldı. Coronavirüs vakaları Anadolu'da artmaya devam ediyor. Her geçen gün virüsün ilde kendisini daha fazla hissettirdiğini söyleyen , "Son 10 gün içerisinde eskiye göre pozitif vakalarda 3 kat artış var" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 15:40 Son Güncelleme: 24.6.2020 15:46 ABONE OL
Son dakika: O ildekiler dikkat! Coronavirüs vaka sayısı 3 kat arttı

Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayanlara yönelik olarak Pazartesi günü itibariyle şehrin yoğun yerlerinde denetimler artırıldı. Polis ekiplerinin yaya ve ekip otolarıyla yaptıkları uygulamalarda Pazartesi ve Salı günü toplam 86 kişiye yaklaşık 83 bin lira para cezası kesildi.

VAKALAR SON 10 GÜNDE 3 KAT ARTTI

Korona virüsle mücadele hakkında bilgi vererek vakalarının son 10 gün içinde 3 kat arttığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Korona virüsle mücadelede başa dönülmemesi için kurallara uyulması gerekiyor. Ülke genelinde vakaların en yüksek olduğu zamanlarda bile bizde şuandaki kadar pozitif vaka yoktu ama şuan ciddi bir pozitif vaka artışı var. Son 10 gün içerisinde eskiye göre pozitif vakalar 3 kat arttı" dedi.

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Son dakika: O ildekiler dikkat! Coronavirüs vaka sayısı 3 kat arttı
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