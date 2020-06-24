Süper Hücre yağışı devam edecek mi?

İşte İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Deniz Demirhan'ın süper hücre ile ilgili açıklamaları...
"Yağışlar bu akşama kadar devam edebilir. Hortum olabilir, süper hücreler gerçekleşebilir. Daha çok Anadolu Yakası'nda Karadeniz sahillerinde görülebilir. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'e doğru devam eden bir sistem var. İstanbul'da bu akşama kadar devam etmesi öngörülüyor."
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"Cumartesi öğleden sonra Doğu Karadeniz'de su baskınlarına sebep olabilecek yağışlar olabilir."
"Hortum riski şu anda var çünkü yer seviyesi çok sıcak yukarı seviyede soğuk havanın etkisi devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz sahilleri boyunca etkileri çok net görülüyor. Hortum oluşabilir, dolu yağışı olabilir."
"Kararsızlık nerelerde yoğunsa hortum olayı oralarda gerçekleşiyor. Şu sıralarda özellikle Karadeniz üzerinde bir oluşum var. Karadeniz'de ve Marmara'nın Karadeniz sahillerinde hortum olabilir. Sağanak yağışlara ve dolulara maruz kalabiliriz."