Süper Hücre yağışı devam edecek mi?

İşte İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Deniz Demirhan'ın süper hücre ile ilgili açıklamaları...

"Yağışlar bu akşama kadar devam edebilir. Hortum olabilir, süper hücreler gerçekleşebilir. Daha çok Anadolu Yakası'nda Karadeniz sahillerinde görülebilir. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'e doğru devam eden bir sistem var. İstanbul'da bu akşama kadar devam etmesi öngörülüyor."

Son dakika: İstanbul'da 'Süper Hücre' yağışı ne zaman olacak? İstanbul'da hortum felaketi riski var mı? | Video