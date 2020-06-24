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yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu '' olarak adlandırılan yağış ve fırtına ne zaman olacak? İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Deniz Demirhan, canlı yayında Süper Hücre yağışlarının tekrarlaması ve hortum yaşanması ihtimalini değerlendirdi...

Giriş Tarihi: 24.6.2020 14:27 Son Güncelleme: 24.6.2020 14:36 ABONE OL
Süper Hücre yağışı devam edecek mi?

İşte İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Deniz Demirhan'ın süper hücre ile ilgili açıklamaları...

"Yağışlar bu akşama kadar devam edebilir. Hortum olabilir, süper hücreler gerçekleşebilir. Daha çok Anadolu Yakası'nda Karadeniz sahillerinde görülebilir. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'e doğru devam eden bir sistem var. İstanbul'da bu akşama kadar devam etmesi öngörülüyor."

Son dakika: İstanbul'da 'Süper Hücre' yağışı ne zaman olacak? İstanbul'da hortum felaketi riski var mı? | Video

Süper Hücre yağışı devam edecek mi?

"Cumartesi öğleden sonra Doğu Karadeniz'de su baskınlarına sebep olabilecek yağışlar olabilir."

Süper Hücre yağışı devam edecek mi?

"Hortum riski şu anda var çünkü yer seviyesi çok sıcak yukarı seviyede soğuk havanın etkisi devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz sahilleri boyunca etkileri çok net görülüyor. Hortum oluşabilir, dolu yağışı olabilir."

Süper Hücre yağışı devam edecek mi?

"Kararsızlık nerelerde yoğunsa hortum olayı oralarda gerçekleşiyor. Şu sıralarda özellikle Karadeniz üzerinde bir oluşum var. Karadeniz'de ve Marmara'nın Karadeniz sahillerinde hortum olabilir. Sağanak yağışlara ve dolulara maruz kalabiliriz."

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Süper Hücre yağışı devam edecek mi?
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