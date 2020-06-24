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ne zaman final yapacak? Survivor 2020 final tarihi belli oldu mu?

Ekranların uzun soluklu programı 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Son 7 yarışmacının kaldığı yarışmada büyük finale adım adım gidilirken, programın ne zaman sona ereceği ise izleyici kitlesi tarafından merak konusu oluyor. Konuyla ilgili programı yapımcısı Acun Ilıcalı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki, Survivor ne zaman final yapacak? Survivor 2020 final tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 24.6.2020 21:14 ABONE OL
Survivor ne zaman final yapacak? Survivor 2020 final tarihi belli oldu mu?

Şubat ayı itibariyle televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan 2020'de adım adım büyük finale doğru gidiliyor. Sevilen programda son 7 yarışmacı kalırken, büyük finalin ne zaman yapılacağı izleyici kitlesi tarafından merak konusu oluyor. Konuyla ilgili açıklama Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Peki, Survivor ne zaman final yapacak?

SURVİVOR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Survivor'da artık sezonun sonuna doğru geliniyor. İzleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ederken son sekize kalan isimler; Sercan, Berkan, Elif, Cemal Can, Nisa, Barış, Yasin olmuştu. Survivor Evrim ise yapılan son oylamada yarışmaya veda etti.

Acun Ilıcalı, "Enteresan günlere doğru gidiyoruz. Finale sayılı günler kaldı. Son sürprizlerimiz var onları patlatacağız, merak etmeyin. Son haftamızdaki 7 gün ise inanılmaz geçecek" şeklinde konuştu.

Survivor ne zaman final yapacak? Survivor 2020 final tarihi belli oldu mu?

"FİNALE EN FAZLA 100 KİŞİ KATILACAK"

Acun Ilıcalı, 2020 final tarihinin ise 13-14 Temmuz tarihlerinde olacağını açıkladı. Survivor finalinin İstanbul'da olacağını belirten Ilıcalı, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil.

Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak" dedi.

Survivor ne zaman final yapacak? Survivor 2020 final tarihi belli oldu mu?
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Survivor ne zaman final yapacak? Survivor 2020 final tarihi belli oldu mu?
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