Survivor ne zaman final yapacak? Survivor 2020 final tarihi belli oldu mu?

Şubat ayı itibariyle televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2020'de adım adım büyük finale doğru gidiliyor. Sevilen programda son 7 yarışmacı kalırken, büyük finalin ne zaman yapılacağı izleyici kitlesi tarafından merak konusu oluyor. Konuyla ilgili açıklama Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Peki, Survivor ne zaman final yapacak?

SURVİVOR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Survivor'da artık sezonun sonuna doğru geliniyor. İzleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ederken son sekize kalan isimler; Sercan, Berkan, Elif, Cemal Can, Nisa, Barış, Yasin olmuştu. Survivor Evrim ise yapılan son oylamada yarışmaya veda etti.

Acun Ilıcalı, "Enteresan günlere doğru gidiyoruz. Finale sayılı günler kaldı. Son sürprizlerimiz var onları patlatacağız, merak etmeyin. Son haftamızdaki 7 gün ise inanılmaz geçecek" şeklinde konuştu.