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TIR şoförü, patlayan lastiği kontrol ederken dehşeti yaşadı!

- yönünde seyir halindeyken aracının lastiği patlayan TIR sürücüsü, kontrol etmek için lastiğin yanına geldiğinde bir anda yangın çıktı. Sürücü O.G.'nin vücudunda yanıklar oluştu. O.G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülerek burada tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 15:13 Son Güncelleme: 24.6.2020 15:20 ABONE OL
TIR şoförü, patlayan lastiği kontrol ederken dehşeti yaşadı!

'in Silifke ilçesinde TIR şoförü O.G. (38), aracının patlayan lastiği, kontrol ederken alev alınca yaralandı.

TIR şoförü, patlayan lastiği kontrol ederken dehşeti yaşadı!

Olay, Malazgirt Bulvarı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. O.G. yönetimindeki 80 LG 940 plakalı TIR'ın arka lastiği, - yönünde seyir halindeyken patladı. O.G., TIR'ı yol kenarına çekip, indi.

TIR şoförü, patlayan lastiği kontrol ederken dehşeti yaşadı!

O.G.'nin kontrol ettiği lastik aniden alev aldı. O.G. yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan O.G., yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

TIR şoförü, patlayan lastiği kontrol ederken dehşeti yaşadı!

Lastikteki yangın ise Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı acil müdahale aracı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

TIR şoförü, patlayan lastiği kontrol ederken dehşeti yaşadı!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR şoförü, patlayan lastiği kontrol ederken dehşeti yaşadı!
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