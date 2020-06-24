TIR şoförü, patlayan lastiği kontrol ederken dehşeti yaşadı!

O.G.'nin kontrol ettiği lastik aniden alev aldı. O.G. yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan O.G., yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



