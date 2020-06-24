Tüm hayatı karardı!

Uçar, Bremen kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini ameliyat eden Alman doktorun yanlışlıkla hasta dalağı yerine sağlam böbreğini aldığını ileri sürerek, bu olaydan sonra hem bedensel ve hem de ruhsal rahatsızlık yaşadığını belirtti. Geriye dönüşü olmayan bir hata yapıldığını ve ameliyatı gerçekleştiren doktora karşı dava açtığını aktaran Uçar, "Hakkımızı aramak için başvurduğumuz hukuki yolun da yavaş işlemesiyle belirsizlik tüm aileyi etkiledi. Bu yıl içinde verilen duruşma tarihleri yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç kez ertelenerek ekim ayına atıldı. Dolayısıyla bugün yapılması planlanan duruşma yapılmayacak. Adalet bekliyoruz. İnşallah bir an önce duruşma yapılır." şeklinde konuştu.