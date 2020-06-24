Uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri? THY hangi ülkelere uçuşlara başladı?

Haziran ayının başında, normalleşme sürecinin başlamasyıla birlikte havacılık sektöründe de yasaklar yerini tedbire bıraktı. Resmi otoritelerin önerileri ve SHGM kuralları doğrultusunda THY de yurt dışı uçularına başladı. Peki, hangi ülkelere uçuş yasağı kalktı ve hangi noktalar için yasak devam ediyor? Türk Hava Yolları tarafından duyurulan ve uçuş yasağı kalkan ülkeler bu başlık altında yer alıyor.

THY YURT DIŞI UÇUŞLARI GENİŞLİYOR!

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren New York'a haftada 5 uçuş, Chicago'ya haftada üç normal sefer THY tarafından gerçekleştirilecek. Los Angeles, Houston, Miami, San Francisco, Washington DC , Kanada'da Montreal, Toronto uçuşları da bu tarihten itibaren başlıyor. Bazı noktalara eskisi kadar yoğun uçuş henüz gerçekleştirilmeyecek ancak uçuş sayısı haftada üç günden de aşağı düşmeyecek.