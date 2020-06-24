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baronlarının son gözdesi deşifre oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla son dönemde, ülkenin her noktasında uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Kapıkule'de, kaçakçılarının, son gözdesi olarak adlandırılan ve görsel olarak elektronik sigara ve likitine benzetilmeye çalışılan, sıvı esrar maddesi ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 23:27 ABONE OL
Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları ve koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, gümrük muhafaza ekiplerinin hedefinde uyuşturucu kaçakçıları vardı.

Son dönemde, uyuşturucu baronlarının gözdesi konumunda olan sıvı esrar maddesi, elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek yurda sokulmak istenirken yakalandı.



'SIVI ESRAR ÜRETTİLER, LİKİT SİGARAYA BENZETTİLER'

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir diğer operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısında Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak dedektör köpeklerin de katılımıyla aranan yabancı plakalı bir otomobilde elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek yurda sokulmaya çalışılan 109 ml. likit esrar, 7 likit esrar içim makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu
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