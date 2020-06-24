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Yaşanan sonrası son dakika açıklama: ‘O ilçede 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir!’

’de yaşanan depremler sonrası uzmanlardan son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Meydana gelen depremler sonrası ‘ fırtınası’ başladığı yorumu yapılmış ve bölgedeki sismik hareketlere dikkat çekilmişti. Bingöl Yedisu’daki depremin meydana geldiği bölgede, arap plakasının sürekli olarak kuzey yönüne hareket ettiğini söyleyen Deprem Araştırma Merkezi'nde görevli Dr. Bayrak, bir ilçe için flaş bir deprem uyarısında bulundu. İşte, uzman isimden deprem yorumları...

Giriş Tarihi: 24.6.2020 12:57 Son Güncelleme: 24.6.2020 13:14 ABONE OL
Yaşanan deprem sonrası son dakika açıklama: ‘O ilçede 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir!’

Son günlerde ülke genelinde yaşanan depremler sonrası, uzmanlarından da yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak, Deprem Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Bayrak depremi sonrası yeni depremlerin olabileceğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde, hareketliliğin devam ettiğini ve büyük depremlere gebe olabileceğini söyledi.

"BLOK SIKIŞMIŞ DURUMDA"

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Özer, "Depremin meydana geldiği bölgenin alt tarafında bulunan arap plakası sürekli kuzey yönüne hareket halinde. Rusya'nın olduğu bölgede avrasya plakası var. O da sürekli güney yönlü harekete maruz bırakıyor. Tabiri caizse oradaki Anadolu bloku sıkışmış durumda.

Yaşanan deprem sonrası son dakika açıklama: ‘O ilçede 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir!’

Doğu Anadolu'nun topoğrafik olarak yüksek olmasının sebebi jeolojik dönemlerde geçirdiği bu sıkışmadır. Fay plakalarının sürekli hareketli olduğu Karlıova, Kuzey Anadolu fay zonu ile Doğu Anadolu fay zonunun birleştiği bir bölge.

Bölgede ayrıca birçok minimal fay segmenti var. Türkiye'nin iki büyük tektonik unsurunu birleştiği nokta. Kuzey Anadolu fay zonu bin 500 kilometre Karlıova'dan başlayıp İstanbul'u geçerek devam ediyor. Doğu Anadolu fay zonu yine Karlıova'dan başlıyor, 500 kilometre uzunluğunda Hatay'a kadar devam ediyor" dedi.

Yaşanan deprem sonrası son dakika açıklama: ‘O ilçede 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir!’

YEDİSU FAY ZONU UYARISI

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ender Bayrak da 1900'lü yıllardan bugüne kadar bölgede 4'ten büyük 395 depremin meydana geldiğini söyledi.

Karlıova'da depremin yaşandığı alanın hemen kuzeybatısında Yedisu segmenti olarak bilinen faya dikkat çeken Bayrak, "Bu fay şu anki ana sokuş olduğu faydan biraz daha büyük. Burası sismik boşluk diye tabir edilen alana denk geliyor. O bölgede bir olursa büyüklüğü 6 ile 6,5 arasında olabilir. Bölgede böyle bir tehlike var. O bölgedeki köylerdeki ve yapıları hızlıca elden geçirmek gereklidir" diye konuştu.

Yaşanan deprem sonrası son dakika açıklama: ‘O ilçede 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir!’
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Yaşanan deprem sonrası son dakika açıklama: ‘O ilçede 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir!’
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