‘Yemek kültürü değişti, kebapçı dışında restoranlara giden yok

Koronavirüs salgınında yaşanan normalleşme sürecinde AVM'lerin açılmasına rağmen restoran sahipleri eskisi kadar rağbet görmemekten yakınıyor. 3 ay kapalı olan AVM'lerdeki restoranlar, açıldıktan sonra da yeteri kadar ilgi görmüyor. Ziyafe Kayseri Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yiğit, "Koronavirüs korkusu var ama çoğu kişinin karantina sürecinde evde yemek yapmayı eğlenceli hale getirmesinin de rağbetin azalmasında etkisi var. Bu süreçte herkes evinde aşçı oldu, değişik tatlar denedi. Hamur işleri, pizzalar, hamburgerler, börekler, sulu yemekler. Sadece kebap özleyenler var. Onun dışında AVM'lerin restoranlarına uğrayan yok. Cirolar yüzde 80 düştü." dedi.Erciyes, Dilim Börek ve Pastannecim markalarını bünyesinde bulunduran Payna Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eker ise "Cirüs bulaşma korkusunun neden olduğu müşteri psikolojisi gıda sektörünü sekteye uğrattı. İnsanların dışardan alacakları yiyecekleri evde yapmaları işlerimizi olumsuz etkiliyor. Yeniden güven oluşması vakit alacak." dedi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı, restoran zinciri sahibi Ramazan Bingöl de "Evde yemek alışkanlığından en az kebap ağırlıklı restoranlar etkilendi. Onun dışındaki yemekler evde yapılıyor" dedi.