Yolcu otobüsü kamyona çarptı! 2 ölü, 18 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Banaz-Uşak Karayolu'nun 18. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Koç firmasına ait Hüseyin Tuncer idaresindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, Karlık köyü kavşağı yakınında Mustafa Karabacak yönetimindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı.







Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otobüs şoförü Hüseyin Tuncer ve yardımcı şoför olduğu öğrenilen Nurettin Erdem'in hayatını kaybettiği belirledi.







Kazada yaralanan 18 yolcu ise ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ekipler otobüsü yoldan kaldırma çalışmalarını sürdürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.