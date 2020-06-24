Meteoroloji uyardı... Bu illerde yağış bekleniyor!

Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27

İZMİR: Parçalı bulutlu 29

ADANA: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 30

ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 28

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27