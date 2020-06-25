0212 Nerenin Alan Kodu? 0212 Alan Telefon Kodu Neresi?

0212'li ile başlayan bir telefon numarasının hangi ile ait olduğu merak konusu olmaktadır. Bilindiği gibi her ilin kendine ait bir alan kodu bulunur. Her bir ilin birbirinden farklı telefon kodları vardır. Bunlar içerisinde 0212 alan kodu nerenin diye merak edenler doğru yerdeler. Hattınıza gelen 0212'li numaranın hangi ile ait bir telefon kodu olduğuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 0212 nerenin telefon kodu? 0212 neresi? İşte detaylar

0212 Nerenin Alan Kodu?

0212 ile başlayan bir telefon numarasından aldığınız çağrılar sonucunda bu soru aklınıza gelmiş olabilir. Bulunduğunuz ilin alan kodundan farklı bir rakam ile karşılaştıysanız şehir dışından bir telefon almışsınız demektir

0212 Telefon Numarası Neresi, Hangi İlin Alan Kodu?

0212 alan kodu İstanbul'a aittir. Nüfusu en kalabalık olan ve büyükşehirler statüsünde yet alan İstanbul'un iki farklı alan kodu bulunur. Avrupa yakası ve Anadolu yakasının telefon kodları birbirinden farklıdır. 0212 alan kodu da İstanbul'un Avrupa yakasına aittir.

İstanbul Hakkında

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sırada yer almaktadır.