0216 Nerenin Telefon Kodu? 0216’lı Numaraların Alan Kodu Neresi?

Cep telefonları günlük hayatımızın vazgeçilmez teknolojik aletlerinden bir tanesidir. En önemli iletişim aracı olan telefonlar ile her gün dakikalarca ya da saatlerce vakit geçirebiliriz. Bulunduğunuz şehrin alan kodundan farklı bir numara ile size bir arama geldiğinde ise bu aramanın nereden geldiğini merak edebilirsiniz. 0216 alan kodu nerenin, 0216 neresi gibi sorular da bu noktada merak edilmektedir. 0216 telefon kodu ile size bir arama geldi ise bu aramanın hangi şehirden yapıldığına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 0216 nerenin telefon alan kodu?

0216 Alan Kodu Nerenin?

Türkiye'de her bir ilin kendine ait bir alan kodu vardır. Bulunduğumuz ilin dışında farklı bir ilde yaşayan bir kimseye telefon etmek için numaranın başına bu alan kodunu yazmamız şarttır. Aksi takdirde yapılan arama başarısız olacaktır. 81 ilin alan kodları içinde 0216 kodu da en çok merak edilenler arasında yer alır. Eğer 0216'lı bir numaradan arama aldıysanız ve hangi şehre ait olduğunu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

0216 Numaraları Telefon Kodu Neresi?

İstanbul'da iki farklı telefon kodu bulunmaktadır. Anadolu ve Avrupa yakasının telefon kodları birbiri ile aynı değildir. 0216'lı numara ile başlayan kod İstanbul'un Anadolu yakasına aittir.

İstanbul Hakkında

İstanbul konumu gereği Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapmış, tarihi 3 bin yıl önceye kadar dayanan, tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerinde kurulu olan ve nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da, Moskova'dan sonra, ikinci sırada yer alan bir dünya başkentidir.

0212 Nerenin Alan Kodu? 0212 Alan Telefon Kodu Neresi?