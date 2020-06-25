Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Burada ifadesi alınan Zülküf O. "Ben kimseyi dolandırmadım. Ticaret yapıyorduk. İşlerimiz ters gitti. Hesapları tutan ve bizi bu hale getiren ağabeyim Zülfikar'dır. Yıllardır Diyarbakır'da kuyumcu esnafıyız. Bizi herkes tanır. Ben bu kadar yüklü meblağda bir dolandırıcılık suçunu işlemiş olsaydım, gidip polise teslim olmazdım" dedi.