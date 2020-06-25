Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

’da çok sayıda esnaf, emniyet ve yargı mensubu ile birçok kamu çalışanlarının paralarını alarak, “Size kar payı vereceğiz” diyerek 200 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen Zerya Kuyumculuk işletmecisi Zülküf O. Adana’da polise teslim oldu. Karayoluyla Diyarbakır’a getirilen kuyumcu sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza sorgu hâkimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Zülküf O. Sorgusunda, “Beni abim bu hale getirdi. Ben kimseyi dolandırmadım. Suçlu olsaydım, gidip polise teslim olmazdım” dedi.

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 25.6.2020 10:51 Son Güncelleme: 25.6.2020 11:05 ABONE OL
Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

'da Saadet zinciri modeli bir sistemle esnaf, emniyet ve yargı mensubu ile birçok kamu çalışanlarının birikimlerini toplayarak, "Paranızı işleteyim. Size banka faizinin çok üzerinde kar payı verelim" diyerek son 2 yıl içinde 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen Zerya Kuyumculuk işletmecisi Zülküf O., hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince dün Adana'da polise giderek teslim oldu.

Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

GECE KARAYOLUYLA DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ

Karayoluyla gece 'a getirilen Zülküf O. Emniyetteki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan kuyumcu daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza sorgu hâkimliğine gönderildi.

Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Burada ifadesi alınan Zülküf O. "Ben kimseyi dolandırmadım. Ticaret yapıyorduk. İşlerimiz ters gitti. Hesapları tutan ve bizi bu hale getiren ağabeyim Zülfikar'dır. Yıllardır 'da kuyumcu esnafıyız. Bizi herkes tanır. Ben bu kadar yüklü meblağda bir dolandırıcılık suçunu işlemiş olsaydım, gidip polise teslim olmazdım" dedi.

Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

Zülküf O. Kendilerini dolandırdıklarını ileri süren şikâyetçi olan 7 mağdura karşı 7 kez nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Zülküf O.'nun ağabeyi Zülfikar ile ortakları Serdar A. ise halen aranıyor.

Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, çok sayıda kuyumcu esnafının da kendilerine başvurarak dolandırıldıklarını söyledi. Başkan Yunus Öner, sadece 170 milyon lirayı aşan bir meblağın kuyumcu esnafına ait olduğunu ifade etti. Öner, diğer mağdurlarla birlikte rakamın 200 milyon lira civarında olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

KENDİ ÇALIŞANINI BİLE DOLANDIRMIŞ

'da kuyumculuk yapan ve Zülküf O.'ya yüklü miktarda altın kaptıran Mehmet E., Zerya Kuyumculuk ile alışveriş yaptıklarını belirterek, "En son verdiğimiz siparişlerimiz gelmeyince, Zülfikar ve Serdar'a ulaşamadık. İş yerine gittiğimizde kapalıydı. Polis iş yerini açtı, ama altınları alıp kaçtıklarını anladık. Mağduriyetimiz büyük, bir an önce yakalanmalarını istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Zerya Kuyumculukta kalfalık yapan İhsan C. İse, patronları Zülküf ve Zülfikar'a 300 bin lira değerinde 700 gram altını verdiğini belirterek şikâyetçi oldu. Kadın ve Doğum Hastanesinde çalışan Mehmet A.'da 35 bin lira değerinde altınlarını Zülküf O.'ya verdiği için mağdur olduğunu söyledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA