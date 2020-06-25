Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Diyarbakır'da Saadet zinciri modeli bir sistemle esnaf, emniyet ve yargı mensubu ile birçok kamu çalışanlarının birikimlerini toplayarak, "Paranızı işleteyim. Size banka faizinin çok üzerinde kar payı verelim" diyerek son 2 yıl içinde 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen Zerya Kuyumculuk işletmecisi Zülküf O., hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince dün Adana'da polise giderek teslim oldu.
GECE KARAYOLUYLA DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ
Karayoluyla gece Diyarbakır'a getirilen Zülküf O. Emniyetteki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan kuyumcu daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza sorgu hâkimliğine gönderildi.
Burada ifadesi alınan Zülküf O. "Ben kimseyi dolandırmadım. Ticaret yapıyorduk. İşlerimiz ters gitti. Hesapları tutan ve bizi bu hale getiren ağabeyim Zülfikar'dır. Yıllardır Diyarbakır'da kuyumcu esnafıyız. Bizi herkes tanır. Ben bu kadar yüklü meblağda bir dolandırıcılık suçunu işlemiş olsaydım, gidip polise teslim olmazdım" dedi.
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI
Zülküf O. Kendilerini dolandırdıklarını ileri süren şikâyetçi olan 7 mağdura karşı 7 kez nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Zülküf O.'nun ağabeyi Zülfikar ile ortakları Serdar A. ise halen aranıyor.
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, çok sayıda kuyumcu esnafının da kendilerine başvurarak dolandırıldıklarını söyledi. Başkan Yunus Öner, sadece 170 milyon lirayı aşan bir meblağın kuyumcu esnafına ait olduğunu ifade etti. Öner, diğer mağdurlarla birlikte rakamın 200 milyon lira civarında olduğunu söyledi.
KENDİ ÇALIŞANINI BİLE DOLANDIRMIŞ
Diyarbakır'da kuyumculuk yapan ve Zülküf O.'ya yüklü miktarda altın kaptıran Mehmet E., Zerya Kuyumculuk ile alışveriş yaptıklarını belirterek, "En son verdiğimiz siparişlerimiz gelmeyince, Zülfikar ve Serdar'a ulaşamadık. İş yerine gittiğimizde kapalıydı. Polis iş yerini açtı, ama altınları alıp kaçtıklarını anladık. Mağduriyetimiz büyük, bir an önce yakalanmalarını istiyoruz" dedi.
Zerya Kuyumculukta kalfalık yapan İhsan C. İse, patronları Zülküf ve Zülfikar'a 300 bin lira değerinde 700 gram altını verdiğini belirterek şikâyetçi oldu. Kadın ve Doğum Hastanesinde çalışan Mehmet A.'da 35 bin lira değerinde altınlarını Zülküf O.'ya verdiği için mağdur olduğunu söyledi.