65 yaş üstü turizm seyahat izni nasıl ve nereden alınır? e-Devletten turizm belgesi alınabilir mi?

Corona virüs sürecinin başına 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Son olarak kabine toplantısında alınan karara göre 65 yaş üstü kişiler sabah 10:00 ile akşam 20:00'ye kadar dışarı çıkabiliyordu. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte turizm yerlerine seyahat konusunda son dakika açıklaması az önce geldi. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlar turizm seyahat iznini nereden alacak?

65 YAŞ ÜSTÜ TURİZM SEYEHAT BELGESİ NASIL ALINIR?

65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. 65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek. 65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.